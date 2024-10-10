На Западе заявили о готовности Украины к прекращению огня по линии фронта
Corriere della Sera: Зеленский готов пойти на прекращение огня по линии фронта
Президент Украины Владимир Зеленский готов прекратить огонь по линии фронта при получении гарантий со стороны Запада. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
По словам журналистов, частые поездки Зеленского по странам Европы нужны Украине для получения гарантий по вопросу быстрого вступления республики в ЕС. Активность президента республики связали с тем, что пришло время искать пути решения конфликта, которые не приведут страну к краху.
Зеленский, как заметили авторы, не может официально отказаться от территорий.
«Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ в обмен на западные гарантии», — подчеркнули журналисты.
По их данным, речь идет о гарантиях безопасности по аналогии с теми, что Соединенные Штаты дали Японии, Южной Корее и Филиппинам.
Ранее Зеленский раскрыл первый пункт своего «плана победы». По его мнению, членство республики в НАТО было бы реальным шагом к миру.