На Западе заявили о готовности Украины к прекращению огня по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский готов прекратить огонь по линии фронта при получении гарантий со стороны Запада. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

По словам журналистов, частые поездки Зеленского по странам Европы нужны Украине для получения гарантий по вопросу быстрого вступления республики в ЕС. Активность президента республики связали с тем, что пришло время искать пути решения конфликта, которые не приведут страну к краху.

Зеленский, как заметили авторы, не может официально отказаться от территорий.

«Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ в обмен на западные гарантии», — подчеркнули журналисты.

По их данным, речь идет о гарантиях безопасности по аналогии с теми, что Соединенные Штаты дали Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Ранее Зеленский раскрыл первый пункт своего «плана победы». По его мнению, членство республики в НАТО было бы реальным шагом к миру.