«Не хочу быть частью этого». Джефф Монсон связал отказ от гражданства США с Украиной

Боец Джефф Монсон заявил, что отказался от гражданства США — спонсоров убийств

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Друзья бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона пострадали в конфликте на Украине. Он заявил РИА «Новости», что отказался от гражданства США из-за спонсирования убийств.

Спортсмен рассказал, как побывал в зоне вооруженного конфликта и взглянул на ситуацию под другим углом. Монсон рассказал, что потерял трех друзей, а его лучший друг остался без ноги. Он осознал, что эти смерти спровоцировали США и их поддержка Украины, и решил выйти из американского гражданства.

«Не могу быть гражданином той страны, которая поддерживает, поставляет оружие, которым убивают моих друзей. Здесь мало просто сказать, что я не поддерживаю это. Здесь нужны решительные действия, и я никоим образом не хочу быть частью этого», — объяснил он.

Монсон заверил, что не пожалел об отказе от гражданства США. Он признался, что его расстроила лишь невозможность видеться с детьми.

Гражданство России Монсон получил в 2018 году и начал политическую карьеру в Подмосковье. Двумя годами ранее он впервые победил, выступая под российским флагом.

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