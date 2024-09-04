Разработку всепогодного дрона «Прыгун» начали в России

Флагманом проекта выступил военный инновационный технополис «Эра», а компанией-разработчиком — неправительственная организация «Двина».

В разработке сейчас находятся два БПЛА линейки — большой и малый «Прыгуны-1». Предполагается, что дроны можно будет использовать и для разведывательных, и для ударных задач. А несколько беспилотников смогут объединяться в рой для нанесения групповых ударов.

Гендиректор НПО «Двина» Владимир Орлов отметил, что сделанный по соосной схеме дрон будет энергетически экономичнее квадрокоптера: его оснастят только двумя пропеллерами, а значит, и электричества БПЛА станет потреблять вдвое меньше. Скорость вращения пропеллеров у «Прыгуна» ниже, работает он благодаря этому тише.

«Эта схема также обеспечивает хорошую устойчивость в полете практически при любой погоде, что позволит использовать новые беспилотники при сильном ветре, и в дождь, и в снег, когда квадрокоптеры не смогут взлететь», — пояснил Орлов.

Дроны линейки работают на электроаккумуляторах, способны действовать в радиусе до 30 километров и находиться в воздухе до 35 минут. Конструкция у БПЛА модульная, что позволяет переделать ударного «Прыгуна» в разведчика прямо в поле за очень короткий срок.

На Украине, по данным Defence Blog, заметили ранее не известный беспилотник, который Россия применила во время одной из атак. В материале предположили, что это экспериментальная модель.