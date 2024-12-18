«Не было выбора». Сырский назвал цель вторжения в Курскую область

Сырский заявил, что ему пришлось начать вторжение в Курскую область

Украинская армия напала на Курскую область, чтобы остановить продвижение российских войск. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об этом в интервью Le Monde .

«У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию», — сказал он.

Сырский назвал три цели вторжения. Перед ним стояла задача сорвать наступление на Харьков, предотвратить открытие нового фронта в Сумской области и снять давление на всех остальных участках.

Став главкомом в феврале 2024 года, Сырский столкнулся со значительными российскими силами, стремившимися прорвать украинскую оборону. Он сообщил о ведении интенсивных боев в 10 оперативных секторах.

ВСУ пересекли границу атаковали Курскую область 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать там буферную зону.