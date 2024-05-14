«Не будем этого делать». Кремль не стал комментировать ситуацию в Харьковской области | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 13:56 «Не будем этого делать». Кремль не стал комментировать ситуацию в Харьковской области Песков отказался комментировать ситуацию с ВС России под Харьковом РИА «Новости»

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Кремль не комментирует ход спецоперации, в том числе в Харьковской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Официальному представителю Кремля задали вопрос о ситуации под Харьковом, значительном улучшении позиции ВС России в регионе и вероятности вхождения Харьковской области в состав России.

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«Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем этого делать и сейчас», — подчеркнул Песков.

Минобороны 14 мая сообщило об освобождении Бугроватки в Харьковской области и продвижении войск в глубину обороны врага. Село перешло под контроль подразделения группировки войск «Север».