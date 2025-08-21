Трамп временно отказался от организации переговоров Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп на данном этапе не планирует участвовать в организации двусторонней встречи между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом написало The Guardian со ссылкой на источники в его администрации.

По данным издания, глава Белого дома сообщил советникам, что не намерен подключаться к этому процессу и позволит Москве и Киеву самостоятельно договориться о переговорах.

Источники уточняют, что американский лидер рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи лишь после двусторонних переговоров Путина и Зеленского.

В Белом доме в качестве площадки для трехстороннего саммита с участием Путина, Зеленского и Дональда Трампа рассматривают Будапешт. Секретная служба США уже начала подготовку к мероприятию.