Трамп временно отказался от организации переговоров Путина и Зеленского
The Guardian: Трамп временно отошел от организации встречи Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп на данном этапе не планирует участвовать в организации двусторонней встречи между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом написало The Guardian со ссылкой на источники в его администрации.
По данным издания, глава Белого дома сообщил советникам, что не намерен подключаться к этому процессу и позволит Москве и Киеву самостоятельно договориться о переговорах.
Источники уточняют, что американский лидер рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи лишь после двусторонних переговоров Путина и Зеленского.
В Белом доме в качестве площадки для трехстороннего саммита с участием Путина, Зеленского и Дональда Трампа рассматривают Будапешт. Секретная служба США уже начала подготовку к мероприятию.