«Играют с темой мировой войны». Разрешение Украине бить вглубь России втянет НАТО в конфликт

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналистов об ударах вглубь России. Политолог Сергей Станкевич в разговоре с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко выразил уверенность, что в NYT написали о разрешении на такие атаки на основе утечки данных из Пентагона. Вопрос там обсуждался, но окончательного решения нет, поэтому теперь Вашингтон будет придумывать пути отступления.

По словам Станкевича, если бы разрешение на атаки было правдой, то последствия были бы крайне серьезными. Новость о якобы разрешении бить вглубь России прокатилась по мировым СМИ и сначала породила близкую к панике реакцию, но к утру уже пошел откат.

«Что начало выясняться? Во-первых, все началось с утечки в New York Times, а это однопартийный листок Демократической партии, проигравшей недавно выборы. И дальше все это пошло волной по СМИ и всегда были ссылки на анонимных чиновников. Ни одного официального подтверждения», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что президент США Джо Байден продолжает отмалчиваться, не реагируя на вопросы журналистов. Анонимные источники же дают противоречивую информацию. Они то говорят об ударах по всей территории России, то заявляют лишь о Курской области.

«И вот когда таким образом, уже откровенно пародийно, анекдотически играют с темой мировой войны, ну это просто оторопь вызывает, честно говоря», — признался собеседник 360.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский, как отметил Станкевич, не рискнет начать атаки без официального разрешения от США. Плюс в распоряжении ВСУ не так уж и много вооружения.

«Там где-то десяток-полтора баллистических ракет, вот этих самых ATACMS, и десяток-полтора крылатых. Кстати, крылатыми вроде бы все еще нельзя. Даже если их все выстрелить, одна из 10 долетит. Остальные будут перехвачены ПВО. Но это никак не изменит характер конфликта», — заявил политолог.

При этом Россия станет рассматривать эти атаки как вступление НАТО в боевые действия в качестве прямого участника. Байдену в конце концов придется ответить на вопросы журналистов, но уже видно по его несерьезным действиям, что подтверждать разрешение он не станет.