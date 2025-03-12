Украинские военные грубо обращались с земляками и выгоняли их из убежищ. Особенно жестоко вели себя операторы дронов, сообщила РИА «Новости» жительница поселка Шевченко в ДНР.

Мобилизованные, по ее словам, относились к гражданским гуманно, в отличие от дроноводов. Каждый житель поселка сталкивался с тем, что операторы БПЛА выгоняли их из подвалов, чтобы самим занять укрытия.

«Это очень были жестокие люди… Я же говорю за дронщиков — это звери были», — сказала беженка.

Свидетельства военных преступлений Вооруженных сил Украины обнаружили после освобождения села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. Бойцы группировки войск «Север» наткнулись в местной церкви на тела убитых пенсионеров, а в жилом доме — на замученного перед смертью инвалида. Они передали улики в следственные органы.