Стали известны потери ВСУ при ударе по базе в Змиеве

«ВО»: при ракетном ударе по Змиеву ликвидировали до 200 бойцов ВСУ

При ударе по базе отдыха в Змиеве погибли или получили ранения свыше 200 украинских военных, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». Здание ВСУ использовали как пункт временной дислокации.

Базу в Харьковской области уничтожили серией ракетных ударов комплексов «Искандер-М».

Авторы публикации отметили, что данные по потерям среди украинских военных предварительные. Минобороны России сведения об ударе по Змиеву пока не подтверждало.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что в городе, а также других населенных пунктах области заметили участников военизированных радикальных движений. Он предположил, что таким образом вокруг Харькова создают буферную зону безопасности от пророссийски настроенных граждан.