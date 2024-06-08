Названы потери ВСУ в ДНР за сутки
ВСУ потеряли более 400 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг»
Подразделения группировки войск «Юг» ВС России ликвидировали за сутки более 400 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российская армия улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное.
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили более 400 военных.
Российским военным также удалось ликвидировать боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США. За сутки ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.
В пятницу, 7 июня, ВСУ впервые нанесли удар по территории ДНР беспилотником дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания.