Названы потери ВСУ в ДНР за сутки

ВСУ потеряли более 400 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг»

Фото: Публичное достояние

Подразделения группировки войск «Юг» ВС России ликвидировали за сутки более 400 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российская армия улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное.

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили более 400 военных.

Российским военным также удалось ликвидировать боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США. За сутки ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.

В пятницу, 7 июня, ВСУ впервые нанесли удар по территории ДНР беспилотником дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте