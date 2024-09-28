Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет получить весомые доказательства, что именно ВСУ атакуют Запорожскую АЭС, если украинская армия подставится в своих действиях. Об этом заявил РИА «Новости» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Пока благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами», — объяснил он.

При этом дипломат отметил, что сам гендиректор МАГАТЭ прекрасно понимает, кто атакует Запорожскую АЭС, но конкретных фактов предъявить международному сообществу пока не может.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что многим сотрудникам ЗАЭС пришлось уволиться, потому что Украина шантажировала их родственниками, оставшимися на подконтрольной ей территории.