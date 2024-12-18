Названо прозвище сообщника подозреваемого в убийстве Кириллова

Одним из предполагаемых сообщников убийц начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова может быть куратор СБУ с кличкой Морбиус, которого разыскивают с лета 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, именно Морбиус организовал тайник со взрывчаткой. Прозвище подозреваемый взял в честь персонажа из комиксов Marvel.

Мужчина вербовал людей в приватном приложении Session, устраивал тайники с взрывчаткой и оружием, а также давал информацию подопечным. За успешное выполнение поставленных задач Морбиус обещал вид на жительство в Евросоюзе и щедрое вознаграждение.

Один из его тайников обнаружили в Тамбовской области летом, в нем находились поражающие элементы в виде шариков от подшипников, натовские электродетонаторы и 600 граммов пластиковой взрывчатки. Аналогичный схрон, предположительно, он мог устроить для 29-летнего уроженца Узбекистана, который подорвал Кириллова и его помощника Илью Поликарпова.

Ранее подозреваемых в причастности к убийству генерала Кириллова вызвали в СК.