Украинские боевики захватили мирных жителей Суджанского района и загнали их в здание школы-интерната в райцентре. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава муниципалитета Александр Богачев.

Он подчеркнул, что знает только место содержания заложников, но ни их число, ни время, которое люди провели в здании, ему неизвестно. Богачев добавил, что узнал об этом из видеороликов, которые в открытый доступ выложили украинские военные.

«Школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — заявил глава Суджанского района.

Собеседник агентства добавил, что ничего не знает о существовании других мест содержания мирных жителей на подконтрольной боевикам территории.

Ранее житель Суджанского района в ходе дачи показаний военному следователю рассказал, что украинские боевики расстреляли трех двенадцатилетних мальчиков, которые хотели уехать из села Малая Локня на мотоцикле. Он пояснил, что огонь по мирным жителям националисты открыли сразу, как только зашли в населенный пункт.