За пытавших россиян азовцев заплатят по миллиону: кто такие Немичев и Величко

МВД России опубликовало список разыскиваемых преступников из 11 человек, в который вошли маньяки, разбойники, наемные убийцы и украинские националисты. За любую помощь в поимке полиция готова заплатить миллион рублей. Целями номер один стали командиры ВСУ Константин Немичев и Сергей Величко.

Пытки российских бойцов В конце марта 2022 года в Сети появилось видео с пленными военными в форме, похожей на российскую. На кадрах некие люди пытали бойцов. Их вывели из машины со связанными руками и стали допрашивать, не оказав медпомощь. На других кадрах видно, как пленники лежат на асфальте с разбитыми лицами, на их головах надеты пакеты, руки связаны за спиной хомутами-стяжками. К концу ролика часть пленных не подавала признаков жизни, остальных жестоко пытали и задавали вопросы о местах дислокации офицеров. Ролик привлек внимание общественности, ООН и Министерств обороны России и США. Оперативно установить причастных к преступлениям не удалось. Вскоре Telegram-канал «Трибунал» сообщил, что пленных пытали на Малорогачинском молочном заводе на западной окраине села Малая Рогань. Позже СК России назвал причастных к пыткам — командиров нацбатальнона «Азов»* Константина Немичева и Сергея Величко с позывным Чили.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о Немичеве и Величко Немичев и Величко известны на Украине как сторонники ультраправой идеологии. Оба — уроженцы Харькова, много лет знакомы. Входили в группу футбольных фанатов клуба «Металлист». В 2014-м Величко поступил на службу в «Азов»* и в 20 лет стал активным участником Евромайдана. Он дослужился до сержанта и стал позиционировать себя как борца с наркоторговлей в Харькове. Немичев в 2018-м возглавлял ячейку «Азова»* в Харькове и принадлежавшую ей партию «Национальный корпус». Через несколько лет он выдвинулся на пост мэра города и занял должность председателя общественного совета при Харьковской государственной администрации. Величко в 2012 году задержала СБУ — его заподозрили в мошенничестве и рэкете. Он занимался вымогательством у медработников и организаторов похоронного бизнеса. После начала спецоперации мужчину амнистировали. Вскоре вместе с Немичевым они вступили в «Кракен»*. В 2022 году Немичев возглавил полк. Именно в его соцсетях появилось видео с пытками российских военных.

Фото: РИА «Новости»

«Захват» командиров ВСУ Через три дня после обнародования видео зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов сообщил, что Величко и Немичева захватил российский спецназ. По словам парламентария, командиры ВСУ «валялись в ногах» и «просили о пощаде». Но ни Минобороны, ни российские правоохранители о задержании Немичева и Величко не сообщали. Через несколько часов после заявления депутата украинские командиры сами вышли на связь. В своих соцсетях они опровергли новости о задержании и причастность к пыткам.

Фото: РИА «Новости»

Награда за помощь в поимке Величко и Немичева В апреле 2022 года СК заочно предъявил Немичеву и Величко обвинение по статье о реабилитации нацизма и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Год спустя Гарнизонный военный суд заочно заключил их под стражу на два месяца. «Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона „Азов“* Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия», — заявили в ведомстве. МВД объявило командиров в розыск. За помощь в поимке каждого из них предлагается награда в один миллион рублей. Пока неизвестно, где находятся Величко и Немичев. Предположительно, одного из них могли ликвидировать в зоне СВО. Однако есть информация, что обоих якобы видели под Сумами. *Террористические организации, запрещенные в России.

