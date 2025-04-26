Названо число удерживаемых на Украине жителей Курской области

Москалькова: 52 жителя Курской области до сих пор удерживают на Украине

На Украине продолжают оставаться 52 мирных жителя Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

«До сих пор 52 жителя области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов», — написала она.

Москалькова также выразила слова соболезнования семьям всех погибших, отметив, что их подвиг навсегда «вписан в великую историю России».

Ранее омбудсмен заявила, что 25 жителей Курской области, которые ВСУ вывезли на Украину, вернули домой. Среди вернувшихся было много пенсионеров, самому старшему из них 92 года. Москалькова добавила, что продолжит вести работу по возвращению оставшихся жителей российского региона.