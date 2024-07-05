Названо число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны заявило о 32 сдавшихся в плен украинских военных

Добровольно сложили оружие и сдались в плен на линии боевого столкновения в зоне проведения специальной военной операции 32 украинских военнослужащих. Такие данные за период с 29 июня по 5 июля привела пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве добавили, что за отчетный период в ходе столкновений с подразделениями российских войск ВСУ потеряли 12 890 человек личного состава.

Самое большое количество 3580 украинских боевиков на счету подразделения группировки войск «Запад», которая освободила село Степовая Новоселовка Харьковской области и отразила 11 атак штурмовых групп противника.

Кроме того, эта группа российских военных поразила формирования трех механизированных штурмовых и аэромобильных бригад ВСУ, а также две бригады территориальной обороны.

В пресс-службе Минобороны добавили, что за минувшую неделю украинские Военно-Воздушные силы потеряли за отчетный период два самолета МиГ-29, шесть Су-27 и один вертолет Ми-24. Еще два истребителя Су-27 получили серьезные повреждения.