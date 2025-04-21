Названо число погибших в Белгородской области детей из-за атак ВСУ

Гладков: из-за ударов ВСУ в Белгородской области за три года погибли 23 ребенка

В результате действий украинских военных в Белгородской области за 3,5 года погибли 23 ребенка, более 160 получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Враг обстреливает города и села из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. <…> За три с половиной года из-за атак врага погибло 23 ребенка, 167 было ранено», — написал он.

Гладков провел первое заседание в фонде помощи детям, получившим ранения при обстрелах ВСУ. Региональные власти пообещали оказывать помощь пострадавшим до 21 года включительно.

Глава региона отметил, что у детей будет возможность ездить в санатории, а также для них будут закупать необходимые лекарственные препараты, которые не покрываются госмедициной.

Ранее Гладков сообщил, что семилетний ребенок получил ранения при атаке дрона ВСУ в городе Губкине. Украинский беспилотник атаковал частный дом.