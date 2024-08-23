Названа возможная причина появления наемников под Харьковом

Ганчев: наемники под Харьковом могут прикрывать дыры в обороне ВСУ

Фото: Unsplash

Иностранные наемники могут прикрывать «дыры в обороне» ВСУ в Харьковской области. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он заметил, что из-за переброски сил в Курскую область украинское командование вынуждено оголило разные участки фронта. Им приходится подгонять дополнительные резервы на это направление.

«Не исключено, что с подразделениями наемников они поступили также, и мы видим очередную группу так называемого подкрепления, необходимую для перекрытия возникших дыр в обороне», — подчеркнул Ганчев.

Накануне стало известно о ликвидации наемников ЧВК Forward Observation Group под Курском. По данным Telegram-канала Shot, американскую группировку уничтожили в районе населенного пункта Русская Конопелька. Как отметили в канале, вместе с наемниками российские военные ликвидировали боевиков ВСУ.

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