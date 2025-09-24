Названа причина создания штурмовых войск на Украине
Формируемые на Украине штурмовые войска станут «личной бандой» Зеленского
На Украине почти все командиры штурмовых войск оказались под покровительством СБУ, что сделало их практически неприкосновенными. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, эти войска больше похожи на организованную преступную группировку. Они будут не просто прикрывать ошибки, допущенные киевским режимом, но и физически устранять неугодных и тех, кто критикует командование ВСУ.
«Структура способна выполнять защитные функции банды Зеленского и [главы его офиса Андрея] Ермака, для которых возрастает вероятность линчевания за капитуляцию и сотни тысяч загубленных жизней», — сказал собеседник агентства.
По сути, это военизированная ОПГ с иерархией как на зоне — элита и люди второго сорта.
Ранее российские силовики сообщали, что группа ВСУ потеряла до 60% личного состава в районе Садков в Сумской области. Киевский режим там задействовал 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, усиленную бойцами 140-го центра ССО Украины.