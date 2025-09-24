На Украине почти все командиры штурмовых войск оказались под покровительством СБУ, что сделало их практически неприкосновенными. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, эти войска больше похожи на организованную преступную группировку. Они будут не просто прикрывать ошибки, допущенные киевским режимом, но и физически устранять неугодных и тех, кто критикует командование ВСУ.

«Структура способна выполнять защитные функции банды Зеленского и [главы его офиса Андрея] Ермака, для которых возрастает вероятность линчевания за капитуляцию и сотни тысяч загубленных жизней», — сказал собеседник агентства.

По сути, это военизированная ОПГ с иерархией как на зоне — элита и люди второго сорта.

Ранее российские силовики сообщали, что группа ВСУ потеряла до 60% личного состава в районе Садков в Сумской области. Киевский режим там задействовал 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, усиленную бойцами 140-го центра ССО Украины.