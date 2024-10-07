Названа одна из главных трудностей при работе военных в Курской области

Особенности рельефа осложняют работу российских военных под Курском. Об этом рассказал РИА «Новости» оператор БПЛА с позывным Метис.

«Здесь все немного иначе, чем в ДНР. Лес гораздо более плотный — есть где спрятаться. А там все лысое, не скрыться от дрона», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, украинские боевики в российском приграничье используют более мощные средства радиоэлектронной борьбы в отличие от частей ВСУ на Очеретинском участке фронта. Новые частоты, которыми российские военные раньше не пользовались, довольно оперативно глушатся. Из-за этого поражать цели стало сложнее.

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал об уничтожении очередного украинского дрона под Курском. Речь идет о «Бабе-яге».

Как заметил российский военный, ВСУ начали укреплять беспилотники бронированными листами, что осложняет работу по ним. У сбитого вражеского беспилотника уцелели лопасти, эти детали можно будет использовать, добавил Аид.