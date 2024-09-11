Назван срок начала ремонта поврежденного беспилотником дома в Раменском

Ремонт поврежденного беспилотником дома в Раменском начнут после обследования

Пострадавший от атаки беспилотника многоквартирный дом на Высоковольтной улице в Раменском осмотрят эксперты строительного контроля «Управление технического надзора капитального ремонта». Они проверят целостность и прочность здания и выпустят заключение, которое станет основой для работ по восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники управляющей компании и оперативных служб уже демонтировали опасные конструкции, а также убрали битое стекло и мусор с прилегающей территории.

Работами по восстановлению здания займется подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области. Рабочие прибудут на место сразу после получения заключения.

Ситуацию с ремонтом и восстановлением дома на Высоковольтной улице взял под свой контроль министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности и скорейшего восстановления дома будут предприняты незамедлительно. Мы готовы оказать жителям максимальную поддержку и обеспечить проведение качественного ремонта», — заявил он.

Для постоянного контакта с жильцами дома в Telegram создали специальный чат, где специалисты Фонда капитального ремонта Подмосковья оперативно ответят на все вопросы жителей и окажут круглосуточную поддержку.

Беспилотник ударил в дом на Высоковольтной улице в ночь на вторник, 10 сентября. Взрывная волна выбила часть стен и привела к возгоранию пяти балконов. В квартиры пламя проникнуть не успело.

В ходе масштабной воздушной атаки серьезные повреждения от удара дрона получили 54 квартиры в доме на Спортивном проезде в Раменском. Жителей пострадавшего жилья на время ремонта и восстановления переселили на базу «Сатурн».