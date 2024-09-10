Жителей поврежденных дроном квартир дома в Раменском разместят на базе «Сатурн»

Расположенная в поселке Кратово база «Сатурн» станет временным жильем для жителей пострадавших от удара беспилотника квартир дома на Спортивном проезде в Раменском. Учреждение, где их разместят, носит официальное название Государственное бюджетное профессиональное учреждение Московской области «Спортивное училище (техникум) № 5». Но за бюрократическим названием скрыты комфортные номера, где жильцы останутся на время ремонта квартир.

«В каждом номере душ, туалет, кондиционер, большие, вместительные гардеробы, телевизор. В холле поставили кулер с водой, чайник, чай, кофе, сахар, вода. Помещения готовы к заселению», — заявил он.

На первом этаже здания находится столовая на 100 человек и кухня с горячим и холодным цехом. Повара трудятся с 06:00 до 22:00. Заведующая пищеблоком Татьяна Попова объяснила, что так как училище спортивное, то здесь ранние завтраки и поздние ужины.

«Если сегодня привезут жителей, то часы работы останутся те же. Можно прийти попить чай, кофе, организован питьевой режим, микроволновые печи, холодильник тоже есть», — перечислила собеседница.

Она добавила, что меню обсудят завтра, так как среди постояльцев есть и дети, и взрослые.

«По завтраку договоренность есть, что мы кормим. А в дальнейшем будем обсуждать — будет ли это спортивное питание или домашняя еда, мы в принципе можем все. Линия раздачи сделана под шведский стол и с большой вероятностью это будет не порционная еда», — рассказала Попова.