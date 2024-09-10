Жителей поврежденных дроном квартир дома в Раменском разместят на базе «Сатурн»
База «Сатурн» примет 60 жителей пострадавшего от удара дрона дома в Раменском
Расположенная в поселке Кратово база «Сатурн» станет временным жильем для жителей пострадавших от удара беспилотника квартир дома на Спортивном проезде в Раменском. Учреждение, где их разместят, носит официальное название Государственное бюджетное профессиональное учреждение Московской области «Спортивное училище (техникум) № 5». Но за бюрократическим названием скрыты комфортные номера, где жильцы останутся на время ремонта квартир.
Директор учебного заведения Роман Христич заявил, что «Сатурн» готов принять 60 человек. Именно настолько постояльцев рассчитаны комнаты.
«В каждом номере душ, туалет, кондиционер, большие, вместительные гардеробы, телевизор. В холле поставили кулер с водой, чайник, чай, кофе, сахар, вода. Помещения готовы к заселению», — заявил он.
На первом этаже здания находится столовая на 100 человек и кухня с горячим и холодным цехом. Повара трудятся с 06:00 до 22:00. Заведующая пищеблоком Татьяна Попова объяснила, что так как училище спортивное, то здесь ранние завтраки и поздние ужины.
«Если сегодня привезут жителей, то часы работы останутся те же. Можно прийти попить чай, кофе, организован питьевой режим, микроволновые печи, холодильник тоже есть», — перечислила собеседница.
Она добавила, что меню обсудят завтра, так как среди постояльцев есть и дети, и взрослые.
«По завтраку договоренность есть, что мы кормим. А в дальнейшем будем обсуждать — будет ли это спортивное питание или домашняя еда, мы в принципе можем все. Линия раздачи сделана под шведский стол и с большой вероятностью это будет не порционная еда», — рассказала Попова.
В «Сатурн» перевезут жителей пяти верхних этажей пострадавшего от удара беспилотника дома. Именно их квартиры получили самые серьезные повреждения. Генеральный директор Фонда Капитального ремонта Московской области Валерий Николов на встрече с жильцами заявил, что для ремонта потребуется от двух до трех месяцев. Все это время вернуться домой они не смогут.
Глава Раменского городского Эдуард Малышев заявил, что людей на базу «Сатурн» перевезут со всем возможным комфортом. Для этого он обеспечит необходимый транспорт и лично удостоверится, что все получат места в комнатах.
Всего в Раменском от атаки беспилотников пострадали два дома. Взрывная волна повредила оконные проемы и перегородки в 54 квартирах высотки на Спортивном проезде. Еще один беспилотник ударился о балконы на Высоковольтной улице, что привело к возгоранию, пламя внутрь помещения не проникло. Жильцы этого дома уже вернулись домой.