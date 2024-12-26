Назван размер выплат пострадавшим при обстреле Льгова

Правительство Курской области выплатит материальную помощь семьям погибших и пострадавших после атаки украинских войск на Льгов. Об этом заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн .

«После обстрела Льгова, так же, как и в ситуации с трагедией в Рыльске, правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а раненым и пострадавшим от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — уточнил он.

По словам Хинштейна, желающим покинуть город людям власти совместно с МЧС оказывают всестороннюю помощь по переезду.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин ранее в четверг заявил, что специалисты приступили к оценке повреждений, которые были нанесены территории Курской области Вооруженными силами Украины.