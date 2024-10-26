Назван лучший сценарий окончания конфликта на Украине
Щелин назвал ультиматум Путина лучшим сценарием окончания конфликта на Украине
Лучшим сценарием для окончания конфликта на Украине назвали ультиматум президента России Владимира Путина, который он выдвинул на саммите БРИКС в Казани. Об этом украинский политолог Павел Щелин заявил в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста*.
По его словам, в Киеве не желают признавать реальность, продолжая обсуждать планы, которые никогда не приведут к переговорам. Украина уже проиграла в конфликте, а условия мира для проигравшего будут жесткими, но официальный Киев не может сказать об этом украинцам, поэтому боевые действия продолжаются.
«На данный момент, как я понимаю, ключевая стратегия, которая единственная остается, — это стратегия истерики и стратегия постоянной эскалации», — заявил он.
Щелин подчеркнул, что если Киев действительно хочет переговоров, то «лучший сценарий — это ультиматум Путина». Российский лидер говорил, что готов к компромиссам по Украине, но любой исход должен быть в пользу России, а также исходить из реалий, складывающихся на поле боя. Никаких уступок и разменов не будет.
Ранее член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия присоединится к мирным саммитам по Украине только на своих условиях.
* признан в РФ иноагентом.