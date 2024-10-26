Назван лучший сценарий окончания конфликта на Украине

Лучшим сценарием для окончания конфликта на Украине назвали ультиматум президента России Владимира Путина, который он выдвинул на саммите БРИКС в Казани. Об этом украинский политолог Павел Щелин заявил в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста*.

По его словам, в Киеве не желают признавать реальность, продолжая обсуждать планы, которые никогда не приведут к переговорам. Украина уже проиграла в конфликте, а условия мира для проигравшего будут жесткими, но официальный Киев не может сказать об этом украинцам, поэтому боевые действия продолжаются.

«На данный момент, как я понимаю, ключевая стратегия, которая единственная остается, — это стратегия истерики и стратегия постоянной эскалации», — заявил он.

Щелин подчеркнул, что если Киев действительно хочет переговоров, то «лучший сценарий — это ультиматум Путина». Российский лидер говорил, что готов к компромиссам по Украине, но любой исход должен быть в пользу России, а также исходить из реалий, складывающихся на поле боя. Никаких уступок и разменов не будет.

Ранее член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия присоединится к мирным саммитам по Украине только на своих условиях.

* признан в РФ иноагентом.