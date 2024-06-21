Депутат Белик заявил, что Россия будет участвовать в мирных саммитах по Украине только на своих условиях

Россия не отказывается участвовать в мирных саммитах по Украине, но присоединится к ним только на собственных условиях. Об этом «Ридусу» рассказал член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, в мире уже поняли, что обсуждение украинского вопроса бессмысленно без участия России. Однако Владимир Путин ранее озвучил условия, на которых наша делегация присоединится к саммиту.

«Мы готовы говорить, но только на наших условиях. Запад, каким бы мощным он ни казался, должен смириться с тем, что наша концепция мира и справедливости непременно возьмет верх. Компромиссов не будет», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что Россия будет до последнего настаивать на своем и отстаивать свои права. И активно демонстрирует это во время сражений.