В случае отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на его место может прийти недавно смещенный с поста начальника Генштаба Анатолий Баргилевич или его преемник Андрей Гнатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский положительно отзывался об Гнатове при назначении начальником Генштаба, назвав его «боевым парнем».

Тогда глава киевского режима распорядился внедрить боевой опыт бригад ВСУ на уровень стратегического планирования. Однако буквально за несколько недель до повышения, в январе 2025 года, Гнатов лишился поста командующего группировкой «Хортица» после поражения под Великой Новоселкой.

«Наличие неудачных эпизодов в биографии не является непреодолимым препятствием для назначения на должность главкома. К тому же Сырскому вопросов было куда больше, что не помешало поставить его на должность», — отметили в публикации.

Невысоки шансы и у других часто упоминаемых кандидатов — Михаила Драпатого, Сергея Наева и Александра Павлюка. Например, Драпатый, недавно назначенный командующим Сухопутными войсками, стал разменной монетой в противостоянии между Зеленским и Сырским. А Павлюк утратил доверие руководства и не обладает достаточным авторитетом в руководстве войсками.

Еще одним претендентом на пост главкома ВСУ является экс-глава Генштаба Анатолий Баргилевич. В марте военного понизили до главного инспектора Министерства обороны Украины. Благодаря своему опыту в системном управлении войсками он может снова оказаться востребованным.