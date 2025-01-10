Научная конференция по проблеме участников СВО пройдет в Лобне 15 января

Первая городская конференция «Посттравматическое стрессовое расстройство: преодоление и восстановление» состоится в актовом зале администрации муниципалитета. Мероприятие организовало сообщество «Краснополянский рубеж».
Научно-практическая конференция будет посвящена актуальной проблеме участников спецоперации и их семей — методам лечения и реабилитации ПТСР. Участникам расскажут о современных подходах к диагностике и терапии этой болезни. Они также смогут установить новые профессиональные контакты и обменяться опытом с коллегами.
Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: улица Ленина, 21. С собой нужно иметь документ удостоверяющий личность.
Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.
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