Научная конференция по проблеме участников СВО пройдет в Лобне 15 января

Научно-практическая конференция будет посвящена актуальной проблеме участников спецоперации и их семей — методам лечения и реабилитации ПТСР. Участникам расскажут о современных подходах к диагностике и терапии этой болезни. Они также смогут установить новые профессиональные контакты и обменяться опытом с коллегами.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: улица Ленина, 21. С собой нужно иметь документ удостоверяющий личность.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.