«Нацистское отродье». Чеченский министр показал пленных украинских военных

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале показал видео с пленными украинскими военными. Этот шаг стал ответом украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, ранее опубликовавшему интервью с пленными чеченцами.

«Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что 5-я штурмовая бригада захватила в плен пару чеченцев. А мы вам можем показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится здесь, в плену у российской стороны», — заявил Дудаев, обращаясь к Карпенко.

Он сообщил, что чеченцев взяли в плен, когда они были без сознания из-за контузии, а украинцы на видео сдались добровольно.

«Вот это — принципиальное отличие между этими бойцами и представителями 5-й штурмовой бригады», — подчеркнул он.

Дудаев отметил, что «бедолаги», стоящие на видео за его спиной, сбежали от «оккупации нацистско-фашистского режима на Украине».

В понедельник группа украинских пленных объяснила, что сдалась добровольно, потому что «лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях».