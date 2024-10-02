Депутат Шеремет обвинил НАТО в планах легализовать атаки по территории России

Североатлантический альянс планирует легализовать ракетные удары по России, оставаясь в стороне. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, НАТО стоит за созданием новой украинской баллистической ракеты, которая недавно прошла испытания. Именно западные специалисты помогли Украине разработать это оружие, добавил он.

Парламентарий также подчеркнул, что украинскому президенту следует покинуть страну, чтобы избавить украинцев «от всех бед и печальной участи».

«Зеленскому впору не прятаться как крыса в подземных бункерах, прикрываясь мирным населением, а привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад», — отметил Шеремет.

Ранее украинский лидер на форуме оборонных индустрий в Киеве объявил об успешных испытаниях новой ракеты. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк рассказал, что снаряд может поражать цели на расстоянии 600-700 километров.