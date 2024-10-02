Зеленский заявил, что Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету

ВСУ провели летные испытания новой баллистической ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме оборонных индустрий в Киеве, фрагмент оттуда он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Прошла успешные летные испытания наша новая баллистическая ракета», — сказал он.

Еще в августе Зеленский заявил, что Украина якобы успешно испытала собственную баллистическую ракету. При этом никаких подробностей президент не раскрыл. После этого советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что дальность полета ракеты может составить 600-700 километров.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия готова к любому развитию событий на Украине. Он вспомнил слова Владимира Путина о том, что РФ будет зеркально вести себя с теми государствами, которые заявляют об отсутствии красных линий в ее отношении.