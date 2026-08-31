Посол Гончар: в НАТО не гнушаются предоставлять территорию для атак по России

В НАТО не гнушаются предоставлять территории, воздушное и морское пространство для террористических атак Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил российский посол в Бельгии Денис Гончар.

«Ряд натовцев даже не гнушается предоставлением территории, морского и воздушного пространства для террористических атак на гражданскую инфраструктуру и население», — указал дипломат.

Гончар добавил, что такая ситуация позволяет ставить вопрос о контрмерах, в том числе превентивного характера.

До этого посол объяснял, с чего именно начался российско-украинский конфликт. По его словам, одной из первопричин столкновения стало расширение альянса на восток вопреки обещаниям НАТО не делать этого.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин объяснял, почему страна не заинтересована в заморозке боевых действий.