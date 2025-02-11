Украинские спецслужбы готовят антироссийскую провокацию в акватории Балтики. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

При содействии западных кураторов Украина запланировала подорвать минами российского производства иностранное судно в водах Балтийского моря и обвинить в этом Россию. Этой акцией противник надеется добиться решения НАТО закрыть России выход в акваторию Балтики.

Также Киев совместно с европейскими спецслужбами собирается устроить нападение на представителей российской несистемной оппозиции за рубежом. Исполнителями преступлений могут стать выходцы из государств Азии и Ближнего Востока. Им пообещали до 20 тысяч долларов.

В российской Службе внешней разведки подчеркнули, что при аресте нападавшие должны будут обвинить во всем спецслужбы России.

Ранее стало известно, что в России предотвратили больше 20 терактов с начала года. Значительная часть из них готовилась по заданиям украинских кураторов.