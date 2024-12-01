НАТО открыл центр подготовки десанта на границе с Россией

На севере Норвегии открыли центр десантных операций для противодействия России со стороны Арктики. Об этом сообщило издание Newsweek .

«Центр десантных операций в Норвегии создан в рамках очередного шага страны НАТО по усилению собственных операций на северной границе с Россией», — сообщил журналист издания.

Этот центр расположен в административном центре Серрейс и проводит подготовку американских, британских и голландских военных. У самой Норвегии нет собственных десантных войск, но в этом регионе расположились несколько норвежских спецподразделений.

«Мы должны проводить совместные тренировки, чтобы в случае кризиса защитить Норвегию, Северный регион и НАТО», — процитировало издание министра обороны Норвегии Бьерна Арильда Грама.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «горячая фаза» конфликта прекратится, если страна войдет в Североатлантический альянс с теми территориями, которые сейчас находятся под ее контролем. Он попросил накрыть Украину «зонтиком НАТО».