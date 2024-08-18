НАТО определит судьбу проекта «Украина» в сентябре

Крапивник: НАТО определит судьбу Украины осенью

Фото: РИА «Новости»

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал, что НАТО придется решить вопрос поддержки ВСУ к середине сентября — списать со счетов проект «Украина» или полноценно уже в нем участвовать. Его слова процитировал RT.

Крапивник отметил, что такой прогноз сделан исходя из динамики происходящего на поле боя, от того, с какой скоростью ВСУ терпят поражение на фронте. По его словам, территории, расположенные к востоку от Днепра, киевский режим потеряет.

«Украину ждет полномасштабное отступление», — подчеркнул он.

Украинское вторжение в Курскую область Крапивник раскритиковал, отметив, что ВСУ только потеряли личный состав, который и так был в дефиците.

По его мнению, в следующие три-четыре недели, причем с большой вероятностью, ситуация станет еще более напряженной. ВСУ будут терпеть поражение, так как «сами загнали себя в этот котел».

Ранее постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов назвал атаку боевиков ВСУ на Курскую область «необъявленной войной НАТО против России». Украинских военных использовали как наемников.

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