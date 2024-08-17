Вооруженные силы Украины фактически стали наемнической армией Североатлантического альянса. Об этом РИА «Новости» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

«Происходящие события следует квалифицировать как необъявленную войну НАТО против России», — сказал он.

По словам Мурадова, в данном случае наемными войсками являются ВСУ, а страны НАТО оснащают их современным вооружением. Также со стороны альянса украинская армия получает поддержку в планировании и реализации диверсий.

Западные союзники прикрывают операции ВСУ с помощью подконтрольных международных средств массовой информации и соцсетей, добавил политик.

Он также напомнил, что в состав ВСУ вошли военные стран блока и наемники некоторых других государств, которые непосредственно участвуют в боях против России.

Ранее Мурадов заявил, что политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию.