Передача Украине старых французских истребителей Mirage — насмешка и удар по ВСУ. На это указал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, его слова привело РИА «Новости» .

Рогов напомнил, что один из таких французских истребителей уже разбился — у него отказала электроника. Украинскому пилоту просто посчастливилось спастись.

«Что касается ракет противовоздушной обороны Aster, то они не изменят ситуацию, так как российские ракеты способны их обходить», — добавил общественник.

Он также заметил, что не может назвать президента Франции Эммануэля Макрона гарантом безопасности для украинской стороны, и призвал Владимира Зеленского задуматься.

Рогов привел в пример недавнюю презентацию передовой системы безопасности Лувра, «где и мышь не проскочит». Однако ограбление музея за семь минут с помощью одной строительной лестницы доказало обратное.

Накануне Макрон заявил о готовности передать ВСУ истребители Mirage и ракеты Aster в рамках усиления военной поддержки. Кроме того, французский лидер отметил, что усилить поддержку Украины должны и страны, входящие в «коалицию желающих».