Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз, потому что киевские власти на протяжении 10 лет притесняют венгров. Об этом во время совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Мако Бочоришвили заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Венгерская национальная община в Закарпатье не получила ни одного из отнятых с 2015 года прав. <...> Нас постоянно обманывают. До тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут возвращены на тот уровень, который был в 2015 году, никакого прогресса на пути интеграции Украины в Евросоюз невозможно представить», — сказал он.

Венгерский чиновник также обвинил Украину и Евросоюз в отсутствии уважения прав национальных меньшинств, несмотря на то, что и киевские власти, и представители стран ЕС регулярно об этом говорят.

На прошлой неделе саммит стран Евросоюза не принял никаких практических решений о новых пакетах военной помощи Украине. Итоговый документ саммита распространили как заявление 26 стран, потому что Венгрия отказалась его поддерживать.