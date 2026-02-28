«Наши топоры лежали до поры». Степашин рассказал, почему Путин не бьет по центру Киева

Экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что центр Киева остается целым благодаря порядочности и расчету президента Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

«По-хорошему удивлен тем, что Владимир Путин не делает резких движений. Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть. Многие говорят: „Давайте, давайте, давайте“. Он держит, держит, держит. Но, как говорил Некрасов в „Кому на Руси жить хорошо“: „Наши топоры лежали до поры“», — заметил политик.

По мнению Степашина, причин тому несколько: воспитание, порядочность и разумный расчет.

«Мы не должны разрывать все. История этому учит», — подчеркнул он.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что удары наносят только по военным и инфраструктурным объектам, а не по жилым кварталам. Сейчас ВС России перешли на применение тысячи БПЛА в сутки.