Минобороны: операторы БПЛА ударили по целям ВСУ в ДНР и двух областях

Российские операторы БПЛА поразили позиции и технику вооруженных сил Украины в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские дроноводы выполняли боевые задачи сразу на нескольких направлениях. Операторы «Южной» группировки войск уничтожили пункт временной дислокации противника в Константиновке.

Расчеты ударных беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Военнослужащие группировки «Центр» нанесли массированный удар по позициям противника в районе Гришино на Добропольском направлении. Там же расчеты дронов «Сокол-И» таранили беспилотники ВСУ.

Расчет «Молнии-2» группировки «Днепр» ликвидировал пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА на Ореховском направлении в Запорожской области. Кроме того, гвардейцы-десантники поразили разведывательные и ударные БПЛА противника на Красноармейском направлении.

Ранее операторы FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировали украинские беспилотники в Сумской области. Они сорвали ударные и разведывательные планы противника, а также нарушили огневое обеспечение ВСУ и значительно снизили угрозу для подразделений ВС России на этом участке фронта.