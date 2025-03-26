Жительница Суджи заявила о вещем сне об освобождении города от оккупации ВСУ

Украинские боевики вошли в Суджу в день рождения местной жительницы Оксаны, 6 августа. В беседе с RT она рассказала, что в тот день услышала звуки выстрелов, а после отправилась к отцу в слободу Подол. Он не захотел эвакуироваться, и женщина решила его поддержать.

Она подчеркнула, что украинские боевики не стеснялись заходить в чужие дома, объясняя это поисками оружия.

«Мебель ломали, чтобы люди не могли ею пользоваться. А в одном из домов, где до атаки жила обеспеченная семья, в прямом смысле слова загадили и унитаз, и джакузи. Так и оставили», — рассказала Оксана.

Пока курянка находилась на оккупированной территории, у нее родился внук. Чтобы передать сообщение родным, Оксана написала записку со словами «Вы там держитесь, а мы обязательно выживем и встретимся с вами, мои миленькие».

Бумагу женщина передала знакомой, которая работала в суджанском интернате и могла пользоваться электронной почтой.

Записку Оксана сохранила и показала журналистам. Она добавила, что очень верила в освобождение города и даже увидела вещий сон с российскими военными в Судже.

«Наши придут и спасут нас», — так Оксана рассказала о своем состоянии в оккупированном городе.

Дождавшись прихода российских войск, она при поддержке волонтера Александра Польского добралась до родных на велосипеде.

Ранее командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с уничтоженной машиной ВСУ, на которой была надпись «Везу в пекло». Рядом с уничтоженным транспортом стоял российский боец. Аид подписал снимок «Архивное. Суджа. Как съездили?», намекнув на то, что надпись на машине стала для украинских боевиков пророческой.