«Наша страна нас не забыла». Освобожденные из украинского плена военные поблагодарили Путина

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, обратились к президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Бойцы поблагодарили лидеров за возвращение домой, сообщили «Вести» .

«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — сказал военнослужащий.

Другой боец рассказал, что им было очень тяжело, но они справились, преодолели все трудности и смогли вернуться домой. По его словам, они рады, что страна их не забыла.

До этого в Московской области приземлились два самолета Ил-76 Минобороны РФ. На родину вернулись 270 бойцов.

Российские военные были возвращены из плена в рамках первого этапа обмена в формате «1000 на 1000». Эти договоренности были достигнуты на переговорах в Стамбуле. Всего из украинского плена вернулись 390 человек. Кроме российских военных были возвращены 120 гражданских — жители Курской области и политзаключенные.