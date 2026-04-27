Расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили место ремонта техники ВСУ

На Харьковском направлении расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили зону, где ВСУ ремонтировали поврежденную технику. О боевой работе военнослужащих 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» сообщили «Известия» .

Российские бойцы рассказали, что работали в связке с разведкой почти круглосуточно и выполняли до 12 пусков в сутки. Цели им передавали заранее, после чего расчет подбирал тип удара и готовил беспилотник к запуску.

«Цель была у нас, где они ремонтировали технику. Она стояла на улице сломанная, разбитая. Мы помогаем больше штурмовым подразделениям закрепляться на новых участках фронта. Бьем больше по тыловым, вглубь летаем»», — рассказал командир расчета с позывным Орел.

Инженер-оператор с позывным Вепс уточнил, что в его задачи входили подготовка боевой части, сборка «Молнии» и вынос беспилотника на катапульту перед стартом. Дальность полета такого аппарата превышала 60 километров, что позволяло поражать объекты в глубине позиций противника.

«Поскольку мы наносим высокий ущерб противнику, они постоянно пытаются вычислять нашу позицию. Все равно [противник] предпринимает попытки активного сопротивления нашим БПЛА», — отметил старший разведчик с позывным Питон.

Он добавил, что ВСУ пытались вычислить позиции расчетов и активнее применяли средства радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это, российские подразделения продолжили выполнять боевые задачи.

Ранее подразделение БПЛА группировки «Север» точечными ударами сорвало попытку ВСУ восстановить разрушенные позиции в Харьковской области.