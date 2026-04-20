Подразделение БПЛА группировки «Север» нанесло точечные удары, сорвав попытку украинских войск восстановить разрушенные позиции в Харьковской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал начальник беспилотных систем полка с позывным Тольятти.

«Расчет „Молния-2“ 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ сорвали попытку восстановления инженерных сооружений ВСУ в Харьковской области», — заявил он.

По его словам, во время разведки военные отметили активность живой силы украинских боевиков, которые занимались восстановлением разрушенных укреплений. После выявления целей по позициям нанесли удар с применением осколочно-фугасного боеприпаса. В итоге пострадали окопы, огневые точки и блиндажи.

Для окончательной ликвидации живой силы по местам дислокации украинских военных нанесли повторный удар с использованием беспилотника.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ по ошибке атаковали под Купянском свой лагерь с наемниками. Украинский военный перепутал координаты и нанес удар из РСЗО Vampire по лагерю, где были наемники ВСУ из стран Латинской Америки.