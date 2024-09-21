«Нас просто обманывают». Боец ВСУ перепутал БМП и попал к российским военным

Пленный боец ВСУ Устенко рассказал, как сел в БМП и попал к русским

Боец ВСУ Николай Устенко случайно попал в плен из-за своего командования. Об этом он рассказал на видео, распространенном Минобороны России.

Подразделение Устенко находилось на Запорожском направлении. Украинское командование пообещало бойцам несуществующее подкрепление. Солдаты услышали звук БМП, выбежали к ней и сели.

«То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — привело слова пленного РИА «Новости».

Также Устенко рассказал, что пошел в военкомат добровольно — раньше он служил по призыву и не стал прятаться. Мужчину направили в десантно-штурмовую бригаду под Житомир, а затем перевели в нацгвардию. Боевая подготовка оказалась очень ограниченной. Занятия на полигоне проходили раз в месяц.

«Нас просто обманывают. <…> Мы как пушечное мясо», — пожаловался украинец.

Ранее сдавшийся боевик ВСУ рассказал о помощи со стороны ВС России. Он назвал бойцов, к которым попал в плен, хорошими людьми.