«Нас бы просто разорвало». Бойцы ВСУ сдались в плен после атаки украинского беспилотника

Группа украинских солдат сдалась в плен в селе Первомайское в ДНР после того, как их атаковал украинский же дрон-камикадзе. Военнопленный Юрий Водян рассказал РИА «Новости» , что беспилотник, к счастью, не успел сдетонировать.

Атака произошла, когда он вместе с сослуживцами отправился штурмовать позиции ВС России и высадился в Первомайском. Все были ранены, но в штабе приказали не покидать позиций. Выполняя задание, штурмовая группа встретила отпор российских сил и спряталась в углу в полуразрушенном доме. И дрон полетел в их сторону, «чтобы положить всех на месте». Тогда группа решила сдаться, продолжил Водян.

По его словам, дрон залетел в окно, но старший группы, несмотря на ранение, успел уничтожить его из автомата. По словам собеседника агентства, «там был где-то килограмм пластида или тротила».

«Нас бы просто по частям разорвало», — констатировал он.

В период с 25 по 31 мая в российский плен сдались 45 бойцов ВСУ.