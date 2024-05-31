Более 40 бойцов ВСУ сдались в российский плен за неделю

В период с 25 по 31 мая в российский плен сдались 45 бойцов ВСУ. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих», — информировал он.

Конашенков доложил также, что за указанный период ВС России нанесли беспилотниками и высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», 25 групповых ударов. Удалось поразить командные пункты ВСУ, объекты украинской военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы и базы горючего, средства ПВО, арсеналы, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА.

Ранее стало известно, что на Волчанском направлении в плен сдался спецназовец ГУР Украины. Он признался, что испугался идти в бой с российскими войсками и разочаровался в украинском спецназе после того, как руководство фактически бросило его отряд.