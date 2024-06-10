«Народный фронт» помог семье из Лисичанска, которая провела месяц в подвале

Представители «Народного фронта» посетили жительницу Лисичанска Ольгу, выехавшую оттуда со своей семьей из-за непрекращающихся обстрелов. По словам женщины, они вынуждены были провести почти месяц в подвале.

У Ольги был пятилетний внук, и семья решила, что невозможно жить в условиях постоянной опасности — пора покинуть город. Теперь, призналась женщина, ее жизнь начинает налаживаться. Она выразила глубокую благодарность за работу «Народного фронта» и поддержку. Ольга подчеркнула, что такие усилия действительно спасают жизни и помогают людям пережить трудные времена.

Волонтеры доставляют помощь в самые удаленные и пострадавшие от конфликта населенные пункты. Истории людей, жизнь которых удалось немного облегчить, вдохновляют на дальнейшие действия.

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