Народный фронт передал помощь батальону «Ростов»

Бойцы батальона «Ростов», выполняющие задачи на Запорожском направлении, получили беспилотники, мотоциклы, тепловизоры, комплексы радиоэлектронной борьбы и другое оборудование для выполнения боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«Коптеры — это не только разведка, но и обеспечение. Они помогают закрепиться, выжить и продолжать выполнять задачу», — рассказал военнослужащий с позывным Байкал.

Кроме того, их можно использовать как инструмент медицинской поддержки, присылая военным медикаменты и перевязочные материалы.