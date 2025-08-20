Народный фронт передал помощь батальону «Ростов»

пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта

Бойцы батальона «Ростов», выполняющие задачи на Запорожском направлении, получили беспилотники, мотоциклы, тепловизоры, комплексы радиоэлектронной борьбы и другое оборудование для выполнения боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«Коптеры — это не только разведка, но и обеспечение. Они помогают закрепиться, выжить и продолжать выполнять задачу», — рассказал военнослужащий с позывным Байкал.

Кроме того, их можно использовать как инструмент медицинской поддержки, присылая военным медикаменты и перевязочные материалы.

Мотоциклы помогают быстро выполнять задачи в условиях, где требуется проходимость и маневренность, и тут же уходить от наблюдения. Тепловизоры позволяют сбивать дроны противника и сохранять жизни военнослужащим, на которых противник уже не сможет навести артиллерию.

Ранее волонтеры привезли десятки тонн воды для крупных городов ДНР.

