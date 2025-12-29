Народный фронт отправил крупную партию автотехники бойцам СВО
Народный фронт передал военнослужащим на СВО крупную партию транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации.
Среди них автомобили, в том числе бронированные, багги, бензиновые и электрические мотоциклы, всего 140 единиц. Вручение техники состоялось в Ростовской области.
Такие поставки при поддержке Народного фронта идут уже третий год, за это время военнослужащие получили более шести тысяч транспортных средств.
Представитель организации Анатолий Чернышов уточнил, что машины оборудовали противоосколочными одеялами и защитными системами, что повышает живучесть в боевых условиях.
«И конечно, мы положили в каждый из них массу полезных подарков, для того чтобы поздравить бойцов с Новым годом», — отметил он.
В комплектах также есть приборы ночного видения, тепловизионные прицелы, автономные обогреватели, детекторы дронов и зимняя одежда.
Ранее московские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта разработали высокоскоростной дрон-перехватчик.