Народный фронт отправил крупную партию автотехники бойцам СВО

Народный фронт передал военнослужащим на СВО крупную партию транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации.

Среди них автомобили, в том числе бронированные, багги, бензиновые и электрические мотоциклы, всего 140 единиц. Вручение техники состоялось в Ростовской области.

Такие поставки при поддержке Народного фронта идут уже третий год, за это время военнослужащие получили более шести тысяч транспортных средств.