Новый дрон-перехватчик разработали в России

В Москве разработали новый дрон-перехватчик при поддержке «Кулибин-клуба»

Московские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» разработали новый высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом. Новинка поможет разгрузить штатные системы ПВО во время массированных атак беспилотников, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Разработчик БПЛА Андрей рассказал, что перехватчик несет на борту взрывчатку, которая активируется в автоматическом режиме. При этом дрон оснастили полностью российским программным обеспечением.

«Искусственный интеллект, алгоритмы машинного обучения — отечественной разработки. Перехватчик автоматически летит на дистанцию 10–15 километров по заданным целеуказаниям, обычно этого достаточно. Бортовой вычислитель и искусственный интеллект помогают в наведении на цель, преследовании и поражении», — отметил он.

Народный фронт
Фото: Народный фронт
1/3
Народный фронт
Фото: Народный фронт
2/3
Народный фронт
Фото: Народный фронт
3/3

Разработчик добавил, что уже изготовили первые партии для апробации из сотен дронов. Предприятие в скором времени начнет серийное производство перехватчиков.

Ранее специалисты «Кулибин-клуба» собрали для военных 50 новых модернизированных станций радиоэлектронной борьбы «Омут».

