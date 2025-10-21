Новый дрон-перехватчик разработали в России

Московские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» разработали новый высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом. Новинка поможет разгрузить штатные системы ПВО во время массированных атак беспилотников, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Разработчик БПЛА Андрей рассказал, что перехватчик несет на борту взрывчатку, которая активируется в автоматическом режиме. При этом дрон оснастили полностью российским программным обеспечением.

«Искусственный интеллект, алгоритмы машинного обучения — отечественной разработки. Перехватчик автоматически летит на дистанцию 10–15 километров по заданным целеуказаниям, обычно этого достаточно. Бортовой вычислитель и искусственный интеллект помогают в наведении на цель, преследовании и поражении», — отметил он.